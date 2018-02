Elvis Costello treedt op in tuin van Paleis Soestdijk

Elvis Costello treedt op 5 juli op in de tuin van Paleis Soestdijk. Met zijn band The Imposters opent hij de derde editie van Royal Park Live.

Elvis Costello bracht in zijn omvangrijke carrière van veertig jaar meer dan 32 studio-albums uit. Bekende hits van de Engelsman zijn ‘She’, ‘Good Year For The Roses’ en ‘Oliver’s army’. Eerder stond Elvis Costello al op North Sea Jazz en in een uitverkocht Koninklijk Theater Carré. We zijn dan ook enorm verheugd om hem samen met zijn vaste begeleidingsband The Imposters te mogen verwelkomen op Royal Park. Op 5 juli speelt hij zijn grootste hits met Paleis Soestdijk als prachtig decor.

