Lady Gaga moet weer optredens afzeggen vanwege pijnklachten

De zangeres annuleert haar optredens vanwege pijnklachten. Onlangs stond de Amerikaanse nog in de Ziggo Dome, maar door hevige pijnklachten kan ze niet meer optimaal presteren op het podium.

De 31-jarige Stefani Germanotta, zoals Lady Gaga echt heet, moest vorig jaar het Europese deel van haar tournee ook uitstellen vanwege hevige pijnklachten. Nadat ze was bijgekomen gaf ze eind vorige maand een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam en kreeg daarvoor lovende recensies.

Fibromyalchie

De reden dat de zangeres zowel vorig jaar als nu concerten heeft moeten annuleren is het feit dat zij lijdt aan fibromyalchie, een chronisch pijnsyndroom. In een verklaring zegt Lady Gaga: 'Ik hou meer van deze show dan van wat dan ook, ik hou van jullie, maar hier heb ik geen controle over. (...) Ik moet mijn gezondheid nu voorop zetten.' De optredens die zijn geannuleerd zouden plaatsvinden in Londen, Manchester, Zürich, Keulen, Stockholm, Kopenhagen, Parijs, Berlijn en Rio de Janeiro. Op Instagram zegt Lady Gaga: 'Mijn medisch team steunt de beslissing om thuis beter te worden.'

Wie een kaartje heeft gekocht voor de geannuleerde concerten, krijgt zijn geld terug.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+