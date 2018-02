Hitserie De Luizenmoeder trekt weer meer kijkers

Om precies te zijn keken er 3.489.000 mensen aar de vierde aflevering van de serie die door AVRO/TROS wordt uitgezonden. Dat zijn er een miljoen meer dat vorige week zondag.

Naar de derde aflevering keken uiteindelijk 3,9 miljoen mensen. Maar dat is inclusief de mensen die de aflevering later bekeken via uitzending gemist. Hoeveel mensen er uiteindelijk naar de vierde aflevering van De Luizenmoeder zullen kijken is pas over een week bekend.

De populaire serie gaat over de ervaringen van Juf Ank, schoolmeester Anton en moeder Hanna op basisschool De Klimop.

Stond De Luizenmoeder op 1, op 2 en 3 stonden respectievelijk Studio Sport (2.275.000 kijkers) en het 20.00 uur Journaal (2.248.000 kijkers).

