Recordaantal concerten voor André Rieu in Maastricht

Alweer een nieuw record voor André Rieu; De maestro is volgend jaar maarliefst 13 keer te bewonderen op het Vrijthof in Maastricht. De nationale en internationale vraag naar tickets voor de concerten in zijn thuisstad is zo groot, dat besloten is een extra dertiende concert toe te voegen. Dit extra concert vindt plaats op woensdag 4 juli 2018.

Momenteel is André Rieu op tournee in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Oost-Europa. In maart doet hij Mexico aan voor een serie concerten gevolgd door zijn eerste tour in Israël in april. Zijn wereldtournee gaat verder met concerten in heel europa, voordat Rieu en zijn Johann Strauss Orkest in juli terugkeren op het Vrijthof in Maastricht. In het najaar volgen concerten in ondermeer Argentinië en Australië.