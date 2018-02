'Misstanden bij Stage Entertainment' Twee rechtszaken tussen (ex-)medewerkers en het musicalbedrijf.

Daarom zijn toetsenist Bernard Goovaerts en 12 andere werknemers, onder wie een ervaren actrice bij Billy Elliot, een rechtszaak tegen het musicalbedrijf begonnen. De advocaat van de 12 werknemers, Coby van den Berg in het AD: 'De twaalf eisen 2.000 tot 6.000 per persoon voor structureel onbetaald overwerk, met een uitschieter van 23.000 euro. Omdat kinderen in Billy Elliot belangrijke rollen hebben en Inspectie SZW daar streng op toeziet, waren er diverse casts. De gewone medewerkers moesten extra veel repeteren om de kinderen goed voor te bereiden.'

The show must go on

Van den Berg is niet bepaald lovend over Stage Entertainment. In de krant zegt ze: 'Artiesten moeten opdraven op onmogelijke tijden en alles doen wat Stage zegt'. Het bedrijf kan dat omdat de Arbeidstijdenwet niet voor podiumkunsten geldt. 'Voor de sectoren toneel, dans, orkesten en opera zijn onderling goede regelingen afgesproken, maar niet bij Stage. Joop van de Ende wilde nooit iets met medezeggenschap te maken hebben. Bij Stage is het altijd The show must go on.'

Bestuurder Pepijn ten Kate van de Kunstenbond, die de rechtszaken nauwgezet volgt, herkent het geschetste beeld. 'Stage behandelt zijn personeel als tweederangs werknemers. Alleen voor de hoofdrollen ligt dat anders, de sterren krijgen veel betere voorwaarden dan de mindere goden.'

Vaste muzikanten

De andere rechtszaak draait om toetsenist Bernard Goovaerts. Stage Entertainment zou proberen hem te lozen. Het bedrijf zou van de vaste muzikanten afwillen. Goovaerts kreeg voor duizenden voorstellingen lovende beoordelingen, maar werd vorig jaar afgewezen bij twee audities, die ook voor vaste krachten bij nieuwe producties verplicht zijn: voor The Lion King en voor On Your Feet, de musical over het leven van Gloria Estefan en haar man Emilio. Goovaerts speelde ‘te jazzy’ en ‘miste groove’. De muzikant reageert verbolgen in de krant: 'Ik speel al 22 jaar vrijwel geen jazz meer, mijn technische skills zijn uitstekend.' Volgens Goovaerts is hij niet de enige muzikant die dit overkomt. De toetsenist wil blijven werken. Kan dat niet, dan eist Goovaerts advocaat 70.000 euro schadevergoeding plus de wettelijke afvloeiingsregeling.

Stage Entertainment heeft tegenover de Haagse rechtbank ontkend van de vaste muzikanten af te willen. De rechterhand van Albert Verlinde, Barbara Wittebol, bevestigt wel dat het bedrijf met minder musici werkt Wittebol tegen de krant: ',Er is minder behoefte aan pianisten of keyboardspelers, we werken meer met orkestbanden en combootjes. Het orkest is kleiner geworden, Disney levert bijvoorbeeld ook arrangementen met kleinere bezetting aan.'

Bedrijfsvoorlichtster Eline Reijmer zegt in de krant dat ze er altijd naar streven om met een live-orkest te werken en ontkent dat Stage van de vaste muzikanten af wil. 'Wij zijn heel blij met de orkestleden in vaste dienst. Zoals aangegeven moet er wel passend werk zijn.' Het bedrijf zegt zich niet in het door de Kunstenbond en beide advocaten geschetste beeld te herkennen.