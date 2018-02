GeenStijl krijgt gezeik met OM over filmpje Patricia Paay

Het Openbaar Ministerie gaat GeenStijl mogelijk vervolgen voor het embedden van het seksfilmpje met in de hoofdrol Patricia Paay.

Het filmpje deed veel stof opwaaien omdat te zien was dat La Paay naakt in bad zat en in haar mond werd geplast door een ex-vriend van haar.

Hoe het filmpje openbaar werd gemaakt is nog steeds niet helemaal duidelijk, maar voor het ‘verspreiden’ van het filmpje gaat het OM voor de Polderdiva over tot vervolging.