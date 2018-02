Seksvideo Barbie uitgelekt. Samantha doet aangifte

Alsof Samantha de Jong (ook bekend onder de naam Barbie) nog niet genoeg aan haar hoofd heeft, is er nu ook nog een seksvideo van haar opgedoken. De realityster heeft bij de politie aangifte gedaan.

De seksvideo is afkomstig uit haar privé-collectie. De persoon die verantwoordelijk is voor de verspreiding van het filmpje had contact met Samantha gezocht en eiste een 'flink geldbedrag' om de opname niet naar buiten te brengen. De vrij recente opname ligt inmiddels op straat.

Manager Jake Hampel wil niets zeggen loslaten identiteit van de dader. De zaak ligt nu bij de politie.

Voor de 28-jarige Samantha is het uitlekken van de seksvideo een harde klap. De blondine is nog steeds herstellende van een opname van een zelfmoordpoging. Daarnaast zijn haar kinderen ook nog eens ondergebracht bij haar ex in Spanje en komt daar ook deze rel nog eens bij.

Samantha's woordvoerder Jake Hampel zecht tegenover BuzzE: Dat deze affaire juist speelt in een periode dat Barbie het al bijzonder moeilijk heeft, noemt Hampel 'onmenselijk': ,,Zij is zeer, zeer aangedaan." Barbie is sinds een paar maanden herstellende van een zelfmoordpoging en raakte onlangs haar kinderen kwijt.

In haar Oh oh Cherso-tijd kreeg Samantha ook al eens te maken met gelekte pikante foto's.