Nothing Hill-actrice Emma Chambers plotseling overleden

Volgens haar agent is ze een natuurlijke dood gestorven. Dit melden meerdere media zaterdag. Emma Chambers werd bekend door haar rol in de romantische film Nothing Hill. Daarin speelde ze de excentrieke Honey, de jongere zus van het personage van Hugh Grant. Ze had ook een grote rol in de BBC-serie The vicar of Debley naast Down French. Ook speelde ze nog in de tv-serie Marin Chuzzlewit.

Acteur Hugh Grant reageert op Twitter ; Hugh Grant: Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news.

Emma Chambers was getrouwd met acteur Ian Dunn.