'Voormalige' liefde sleept Gordon voor de rechter

B. wil dat via een uitspraak van de rechter Gordon verbieden met het verspreiden van laster en smaad over hem. Het kort geding zal op 9 april dienen voor de rechtbank in Lelystad.

Gordon was de koning te rijk en deelde via Instagram en andere sociale media dat hij in Kevin B. de liefde van zijn leven had gevonden. B. bleek hier anders over te denken en liet via zijn advocaat weten dat er nooit sprake is geweest van een relatie. Volgens diezelfde advocaat wordt zijn cliënt nu door Gordon afgeschilderd als oplichter, bedrieger en leugenaar.