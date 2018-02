Mies Bouwman (88) overleden

Mies Bouwman is 88 jaar geworden. Bouwman overleed vandaag thuis, nadat ze vanwege ademhalingsproblemen kort in het ziekenhuis was geweest. Zoon Joost zegt: Thuis blies ze haar laatste adem uit. Dat was heel vredig, aldus Joost.

Bouwman presenteerde 25 jaar lang de intocht van Sinterklaas op de Nederlandse televisie. Maar echt beroemd werd ze op 26/27 november 1962 door de eerste grote liefdadigheidsactie op de Nederlandse radio en televisie. Samen met de initiatiefnemer dokter Arie Klapwijk presenteerde ze Open het Dorp. Het doel was geld in te zamelen voor de bouw van Het Dorp, een gehandicaptenwijk in Arnhem. Gedurende een 23 uur durende radio- en televisie-uitzending werd 16,4 miljoen gulden ingezameld, een bedrag dat later opliep tot ruim 50 miljoen gulden. Dit waren voor die reclameloze tijd spectaculair hoge bedragen. In 1993 werd zij door koningin Beatrix benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In 1993 stopte Bouwman definitief met haar televisiewerk en was alleen nog voor goede doelen op de televisie te zien.