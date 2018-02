Manager Barbie wil advies van Patricia Paay

Jake laat tevens weten zo snel mogelijk in gesprek te willen met Patricia Paay over hoe zij het voor elkaar kreeg dat haar plasseksfilmpje vorig jaar van internet werd verwijderd.

Sinds zaterdag staat een pikant privévideootje van Barbie op een internationale sekssite Pornhub. Het is volgens Jake onbekend wie het filmpje online heeft gezet. Over de aangifte zecht Jake: "We zijn in een fase waarin we aan het bepalen zijn of en hoe we dit willen doorpakken. Normaal heb je te maken met iemand die mentaal weerbaar is, maar Samantha zit nu in een wereld van twijfel en wat ze moet doen."

Jake en Samantha zijn wel in afwachting van een afspraak met een zedenrechercheur om te kijken wat ze gaan doen.

Op Pornhub is de video in ieder geval geplaatst door iemand onder de naam yoegholland. De seksvideo is inmiddels meer dan 200.000 keer bekeken en meer dan 1000 keer gedeeld.