Robert Doornbos moet ruim 10 miljoen euro terug betalen

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft bepaald dat voormalig autocoureur Robert Doornbos ruim 10,6 miljoen euro moet terugbetalen aan zijn voormalige sponsor. Dit melden verschillende media.

De Limburgse ondernemen Harry Muermans financierde de carrière van Doornbos in de formule 1 en daarna in de Champ Car in Amerika. Meurmans wilde het geld weer terug van Doorbos omdat dit om een lening zou gaan.

De rechtbank in Roermond stelde Muermans eerder in het ongelijk. In hoger beroep kreeg de ondernemer wel gelijk en zal Doornbos het geld terug moeten betalen.