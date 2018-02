Buitenechtelijke zoon Hugo (21) heeft toch recht op titel 'prins'

De Bourbon de Parme

De toenmalig minister van Veiligheid en Justitie heeft het verzoek om de achternaam van Klynstra te wijzigen in De Bourbon de Parme terecht ingewilligd. Dat betekent dat Klynstra de achternaam van zijn vader Carlos prins de Bourbon de Parme krijgt. Ook mag hij de titel 'prins' en het predicaat 'Koninklijke Hoogheid' voeren. Om de naamswijziging officieel door te voeren, is eerst nog wel een zogenoemd koninklijk besluit nodig.

Vaderschap van Carlos prins de Bourbon de Parme 'gerechtelijk vastgesteld'

Om twee redenen heeft Klynstra recht op de wijziging van zijn achternaam in De Bourbon de Parme en de bijbehorende titel en het bijbehorende predicaat. In het Burgerlijk Wetboek staan de voorwaarden voor een wijziging van de achternaam. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de minister terecht heeft besloten dat Klynstra aan die voorwaarden voldoet. De rechtbank in Zutphen heeft in 1999 het vaderschap van Carlos prins de Bourbon de Parme 'gerechtelijk vastgesteld'. Dat hij het vaderschap niet heeft erkend, is niet van belang.

Titel en koninklijk predicaat

Uit het Nederlandse adelsrecht volgt dat wijziging van de achternaam automatisch tot gevolg heeft dat adeldom overgaat. Klynstra mag door de naamswijziging dan ook de titel 'prins' en het predicaat 'Koninklijke Hoogheid' voeren. Carlos prins de Bourbon de Parme is in 1996 ingelijfd in de Nederlandse adel. Hierbij zijn de prinselijke titel en het koninklijk predicaat toegekend aan hem en zijn mannelijke nakomelingen.

Adeldom

Daardoor geldt het Nederlandse adelsrecht en gaan de titel en het predicaat met de naamswijziging automatisch over op Klynstra. Voor de Nederlandse Wet op de adeldom maakt de manier waarop het vaderschap van het kind is vast komen te staan niet uit, oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak.

Geen lid van het Koninklijk Huis De Bourbon de Parme

De naamswijziging heeft niet tot gevolg dat Klynstra nu ook lid wordt van het Koninklijk Huis De Bourbon de Parme. Dat is een privéaangelegenheid van het Huis zelf. En daar gaat het Nederlandse adelsrecht niet over.

Buitenechtelijke zoon

Hugo Klynstra is geboren in 1997. Hij is de buitenechtelijke zoon van Carlos prins de Bourbon de Parme. Bij zijn geboorte kreeg hij de achternaam van zijn moeder, Klynstra. Toen hij meerderjarig werd, verzocht hij de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie om de naamswijziging. De minister willigde dat verzoek in 2015 in.

De rechtbank Den Haag bepaalde in november 2016 dat de bezwaren van Carlos prins de Bourbon de Parme en het Koninklijk Huis De Bourbon de Parme tegen de naamswijziging niet konden slagen. De Afdeling bestuursrechtspraak bevestigt dat oordeel van de rechtbank in de uitspraak van vandaag.