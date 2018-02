Qmusic DJ Stephan Bouwman is depressief

Huilend maakte radio DJ Stephan Bouwman van Qmusic bekend dat hij depressief is en wacht op professionele hulp. Zijn openhartige uitspraak deed hij live tijdens zijn radioshow.

Bouwman zei een stem in zijn hoofd te hebben die zegt hoe slecht hij dingen doet en hoe lelijk hij is als hij in de spiegel kijkt. Volgens de populaire DJ wordt het steeds erger en zich ‘gewoon klote’ voelt en eenzaam.

Met bekend maken van zijn psychische probleem hoopt Bouwman om depressie uit de taboesfeer te krijgen.

Nadat Bouwman het bekend maakte op de radio, stroomde de steunbetuigingen binnen via twitter en andere sociale media.