Zus Gordon laaiend over ''leugens'' in boek

Niemand wordt in het boek van de biografie van de entertainer heel gelaten. Zo ook niet de familieleden van Gordon. Zus Lydia laat het er niet bij zitten en sleept Gordon voor de rechter, zo meldt de Telegraaf vanochtend.

Gordon onthult in het boek dat hij als kind seksueel is misbruikt en zegt vermoedens te hebben dat bijna al zijn broers en zussen hetzelfde is overkomen. Aan Shownieuws laat Lydia weten dat er van dat verhaal niets klopt. „Wie is hij om dat neer te zetten in dat boek, zonder ons te vragen of het ons wel is overkomen? Het is niet waar. Je kan niet zomaar iets neerzetten en verzinnen. Dat hele ’denken’ over de familie, wat hij schrijft, is voor zeventig procent gelogen. En dat doet zeer. Hij zet mijn ouders neer als een stuk vuil.”

De zus zegt verder: ''Toen mijn broer drugs is gaan gebruiken is zijn leven ontspoord''.

Ook andere bn-ers reageren inmiddels geschokt.