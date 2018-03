Waylon gaat met Outlaw In 'Em Nederland op het Songfestival vertegenwoordigen

Dit heeft hij vanavond bekendgemaakt in De Wereld Draait Door. Outlaw In ‘Em is vooral een ode aan zijn eigen authenticiteit, maar ook aan zijn vele helden die buiten de lijnen durfden te lopen. Opgegroeid met de liefde voor muziek van getalenteerde rebellen als Freddie Mercury, James Brown, Waylon Jennings en Johnny Cash, was er voor Waylon geen ontkomen aan dat Outlaw In ‘Em zijn inzending moest worden.



Waylon: 'Uiteindelijk heeft iedereen iets waar hij sterk in gelooft. Niet iedereen durft daar altijd voor te gaan staan. Voor mij ligt dat anders; ik kan namelijk niet anders. Het zit in mijn genen, in mijn bloed om altijd alles ter discussie te stellen met als enige doel het allerbeste te krijgen. In eerste instantie uit mezelf en vaak daardoor ook uit anderen. Muziek is mijn liefde, op die plek voel ik mij veilig en vertrouwd. Muziek is mijn moeder, mijn vader, mijn geliefde en mijn vriendschappen. Ik ga naar het Songfestival met het liedje waar ik me uitgesproken goed bij voel. Wat iets vertelt over mijzelf. En voor mij is dat Outlaw In ‘Em.'



Waylon staat op donderdag 10 mei in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Lissabon.