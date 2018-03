Henk Schiffmacher opgenomen in het ziekenhuis

De Nederlandse tattookoning Henk Schiffmacher is vanwege ernstige ademhalingsproblemen opgenomen in een ziekenhuis. De cardioloog vond opname van de 65-jarige Schiffmacher noodzakelijk.

Door de opname in het ziekenhuis worden volgens het AD in ieder geval de eerstkomende vijf voorstellingen van zijn theatershow afgelast. Schiffmacher zou al langer met ademhalingsproblemen kampen. De situatie verergerde dusdanig dat hij met spoed werd opgenomen.

Zijn vrouw Louise laat aan de krant weten dat haar man in goede handen is. Schiffmacher moest eerder opgenomen worden in het ziekenhuis voor kortademigheid. Hij was op dat moment in Amerika.