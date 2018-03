Broer Gordon stapt naar rechter om leugens in biografie

De broer van Gordon, Johny Heuckeroth zegt naar de rechter te stappen naar aanleiding van de biografie van zijn broer. Volgens het AD onthult de zanger dat hij in zijn jeugd is misbruikt door een ‘familielid’. In het boek van Gordon zegt de zanger dat hij vermoed dat het bijna alle kinderen in het gezin is overkomen. Johny laat weten dat dit onzin is.