'Opa Bol'-acteur Ben Hulsman (86) overleden

Op 86-jarige leeftijd is woensdag acteur Ben Hulsman overleden. Dit maakte zijn familie bekend.

Hulsman begon zijn televisie- en filmcarrière in de jaren 60 met rollen in onder andere Swiebertje, t Schaep met de 5 pooten, Dossier Verhulst en de Serie Oppassen. In 'Oppassen' speelde hij de rol van opa Bol.

Hulsman overleed in zijn geboorteplaats Amsterdam.