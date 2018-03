BLØF zet orginele Duitse versie 'Zoutelande' opnieuw op de 'kaart'

BLØF staat na veertien jaar weer bovenaan in de Top 40. Met Zoutelande, een duet met de Vlaamse zangeres Geike Arnaert, bereikte de Zeeuwse band de nummer 1-positie.

Ook in België is Zoutelande inmiddels populair. Al weken voert de single de Vlaamse Top 50 aan, de lijst van de populairste Nederlandstalige nummers bij onze zuiderburen.

Zoutelande is een cover van 'Frankfurt Oder' van de Duitse muzikant Bosse. BLØF kwam met Frankfurt Oder in aanraking dankzij een tip van Herbert Grönemeyer. Door BLØF lijkt de originele Duitse versie ook een nieuwe impuls te krijgen. Vooral via YouTube wordt het nummer door Nederlanders steeds vaker beluisterd.