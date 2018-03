Anouk zingt 'LENTE' tijdens RTL Weerbericht

Amara Onwuka

Weervrouw Amara Onwuka kondigde Anouk aan als een muzikale verrassing. Vervolgens zong Anouk haar nieuwe nummer begeleid door twee gitaristen. Het was voor het eerst dat er tijdens het weerbulletin van het RTL Nieuws een artiest te horen was.

Tekst van Lente

Kom mee, vlug naar buiten toe

Want de zon is fel

En de lucht weer mooi blauw

Ik heb ongeduldig gewacht op jou

Een vogel zingt, ik zing met hem mee

En geniet van al het moois om me heen

Ik ruik de velden en de dauw

Honderd tinten geel en groen

Ik geef de warme zon een zoen en ik bloei

Ik voel me rijk, ik voel me vrij

Ja daar ben je weer

Ik heb er zo lang op gewacht

Het grijs maakte me bang

Dat is over, godzijdank

Want het duurde veels te lang

Het is hier zonder jou

Zo kil en grauw

Alles komt tot leven

Lente ik hou zoveel van jou

Op m’n fiets, chillend in de zon, en ik voel de wind heel zacht door m’n haar

Ik wil dit voor nu en altijd

De avondzon danst in de lucht

Voor al dit moois ben ik eeuwig dankbaar

We krijgen weer een uur erbij

Ik zie meisjes paraderen

Jongens die van alles proberen

Om met hen te zijn

Ik voel de kou is voorbij

Ja je bent er weer

Ik heb zo lang op jou gewacht

Het grijs maakt me bang

Dat is over, godzijdank

Want het duurde veels te lang

Het is hier zonder jou

Zo kil en grauw

Alles komt tot leven

Lente ik hou zoveel van jou