Tim Knol verlaat boos studio na nieuwe streaker-grap Giel Beelen

Opnieuw heeft Giel Beelen zich de woedde op zijn nek gehaald van een zanger. Was het eerder Maan, nu is het zanger Tim Knol die donderdagochtend zijn optreden bij Veronica-dj Beelen heeft onderbroken nadat een stripper de studio binnenkwam.

Giel Beelen had Tim Knol in de studio uitgenodigd om een nummer te komen spelen. Beelen zegt hierover: ''Ik was het compleet oneens met de ophef die Knol maakte betreffende het eerdere stripper-incident met Maan. Toen hij vanmorgen te gast was in mijn Radio Veronica ochtendshow sprak ik hem er op aan.''

In het interview voorafgaand aan het optreden werd het eerdere incident met Maan al aangekaart. "Ik ben al heel blij dat je geen stripper hebt ingehuurd, ik was er toch een beetje bang voor," liet Knol toen nog weten.

Maar wat Knol niet wist was dat Giel wel degelijk een stipper had geregeld. Toen de rondborstige stripper op kwam, stopte Knol met spelen en verliet uiteindelijk de studio met zijn band. "Ik heb hier geen trek in," aldus de zanger. "Ik ben te oud voor deze onzin en voel me te serieus hiervoor. Ik had niet gedacht dat je zo laag zou zakken."