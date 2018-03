Jan de Hoop overweegt om volgend jaar te stoppen bij het Ontbijtnieuws

Dat laat de presentator zaterdag weten in het programma Van Gelder Vip Vervoer op Omroep Gelderland. Tegen presentator Jochem van Gelder zegt De Hoop: 'Ik ben dan 65 jaar en presenteer precies dertig jaar het Ontbijtnieuws. Zoals ik me nu voel een mooi moment om te stoppen. Maar misschien als RTL het ziet zitten, blijf ik nog wel even doorgaan. Het lijkt me in ieder geval leuk om daarna nog wat kleinere klussen erbij te doen.'

De presentator werkt niet alleen voor de televisie. Hij doet ook een radioshow bij Omroep Gelderland op zaterdagochtend. In 1989 begon hij met het Ontbijtnieuws.