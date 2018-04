'Bevroren' Sven Kramer te bewonderen in Madame Tussauds

Vanaf dinsdag 3 april is topsporter Sven Kramer te bewonderen in Madame Tussauds Amsterdam. 'Het wassenbeeld van de 31-jarige succesvolle Fries is te zien in het sport gedeelte van de attractie', zo laat het wassenbeeldenmuseum dinsdag weten.

Stijgende temperaturen

Door de stijgende temperaturen lijkt het schaatsseizoen nu toch echt voorbij, toch schaatst Sven Kramer nog even door. De 31-jarige Fries heeft vandaag zijn eigen wassenbeeld onthuld in Madame Tussauds. De attractie heeft speciaal voor de komst van Sven een mini schaatsbaan gebouwd. Bezoekers kunnen het hele jaar door op een interactieve manier met Sven Kramer schaatsen.

'Niet rechtop'

‘Ik vind het een eer om hier te staan, zeker als ik zie tussen welke bekende personen ik sta. Ook ben ik erg tevreden over mijn unieke schaatshouding. De meeste beelden staan hier rechtop, en ik niet. Mensen herkennen mij ook het meest in deze schaatshouding’, aldus Sven Kramer na de onthulling.

Sven Kramer

Sven Kramer is Nederlands langebaanschaatser. Hij is onder andere drievoudig Olympisch kampioen op de 5000 meter, eenvoudig Olympisch kampioen ploegenachtervolging, negenvoudig wereldkampioen allround en negenvoudig Europees kampioen. Die winnaarsmentaliteit kreeg Sven Kramer met de paplepel ingegoten. Vader Yep Kramer was in het begin van de jaren tachtig een prominent lid van de kernploeg en wist vooral op de lange afstanden te excelleren.

Madame Tussauds

Madame Tussauds is onderdeel van het internationale concern Merlin Entertainments, dat verantwoordelijk is voor vele internationale topattracties. Alle beelden worden handgemaakt in de Studio’s in Londen. Na de opbouw van het beeld in klei wordt een mal gemaakt waarin de was wordt gegoten.

Echte hoofdharen worden stuk voor stuk aangebracht en voor het opbouwen van de huidskleur worden talloze lagen verf en tinten aangebracht. Dit om zo de mate van verbazingwekkend realisme te bereiken waarmee Madame Tussauds al meer dan twee eeuwen wereldbekendheid geniet. In totaal werken er rond de 25 personen aan een beeld en het duurt ongeveer een half jaar voordat het af is en onthuld kan worden.