'Mannen van Mars' behaalt Gouden Film status

Meer dan 100.000 bezoekers hebben de film Mannen van Mars, over drie mannen van middelbare leeftijd met een midlife crisis, in de bioscoop gezien sinds de release op 8 maart 2018. 'Daarmee heeft de film de Gouden Film status behaald', zo meld het Nederlands Film Festival dinsdagavond.

Daniël Boissevain verrast

Acteur Daniël Boissevain werd dinsdag feestelijk verrast met de award in EYE Filmmuseum. De Gouden Film wordt uitgereikt door het Nederlands Filmfonds en het Nederlands Film Festival in samenwerking met L’OR ESPRESSO, hoofdsponsor van het Nederlands Film Festival. Mannen van Mars is de tweede film die dit jaar de Gouden Film status behaalt.

Reünie

Drie schoolvrienden keren terug naar Het Marsman College voor de reünie van hun middelbare school. Hun levens zien er 25 jaar later behoorlijk anders uit, maar 40 is het nieuwe 20 en alle mannen worden knapper naarmate ze ouder worden … of toch niet? Waar Edwin nog altijd een vrouwenmagneet is, hebben zijn vrienden zo hun problemen. Mark is door zijn vrouw ingeruild voor een jonger exemplaar en familieman Peter worstelt met zijn mannelijkheid sinds hij niet meer zonder leesbril kan. Hoe gaan de mannen hiermee om? Biertje pakken, niet te veel praten, schouderklopje en je kater wegdrinken met nog meer alcohol? Of gaat dat toch anders als je de 40 bent gepasseerd?

Hans Somers

De regie en het scenario is in handen van Hans Somers (o.a. Goede Tijden, Slechte Tijden, Spangas, Hart Beat). De hoofdrollen worden vertolkt door Huub Smit, Daniël Boissevain, Martijn Fischer, Jennifer Hoffman, Eva van de Wijdeven en Cynthia Abma.

Johan Nijenhuis

De film is geproduceerd door Johan Nijenhuis en Co in coproductie met RTL Entertainment. De film is tot stand gekomen met bijdrage de Netherlands Film Production Incentive. Mannen van Mars wordt gedistribueerd door Entertainment One en is te zien in meer dan 90 bioscopen.