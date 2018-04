Vrouw die Mr. Probz stalkt krijgt contact- en gebiedsverbod

Dwangsom

Zij mag niet meer in de buurt van zijn woning komen en hem niet schriftelijk, telefonisch of via social media benaderen. 'Doet zij dat wel, dan betaalt zij de dwangsom van 2.500 euro per keer', aldus de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Vrouw niet op zitting

De muzikant met artiestennaam Mr. Probz besloot naar de rechter te stappen om via een kort geding een contactverbod te vorderen na diverse incidenten. De vrouw was gedagvaard, maar niet aanwezig bij de zitting, waardoor de rechter alleen kan toetsten of de vordering ‘niet onrechtmatig of ongegrond’ is.

Cel in na 4 overtredingen

Op basis hiervan heeft de rechtbank het gebieds- en contactverbod opgelegd. Als de vrouw meer dan vier keer de bepalingen van de rechtbank schendt, kan ze in gevangenis belanden. De vrouw is eveneens veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, ruim 900 euro.