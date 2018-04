Ziekenhuis geschrokken van inbreuk op dossier Barbie

Uit eigen onderzoek van het HagaZiekenhuis is gebleken dat enkele tientallen medewerkers onrechtmatig in een patiëntendossier hebben gekeken.

Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, werd in januari met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat ze een zelfmoordpoging had gedaan. Haar dossier werd daarna tientallen keren geraadpleegd: ook door medewerkers van wie inmiddels vaststaat dat die niet bij de zorg van deze patiënt betrokken waren, zegt de woordvoerder.

Het HagaZiekenhuis is hiervan geschrokken, want het hecht zeer groot belang aan het waarborgen van de privacy van patiënten. Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat alleen bevoegde medewerkers hun dossier raadplegen.

Tegen betreffende medewerkers worden disciplinaire maatregelen genomen. Zekerheidshalve is ook de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd. Het onderzoek is half maart gestart en zal naar verwachting half april zijn afgerond.