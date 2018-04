Jan Smit gaat na 4 jaar weer de theaters in

Voor het eerst in 4 jaar zal Jan Smit weer in de Nederlandse theaters te zien zijn. De theatertour ‘Met Andere Woorden’ gaat van start op 26 september in Zaandam.

De afgelopen jaren stonden voor Jan Smit in het teken van zijn 20-jarig jubileum wat hij uitgebreid vierde in zowel Nederland met de ‘Elfstedentour’, als in België met een uitverkocht Antwerps Sportpaleis. Zijn Duitse avontuur met KluBBB3 bracht hem in concertzalen in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Denemarken. Vanaf september 2018 is Jan terug op eigen bodem voor een intieme show in alle grote theaters van Nederland.