Frans Bauer nummer 1 in België

Frans Bauer is erin geslaagd om met zijn nieuwe album ‘Levenslied’ de nummer één positie te pakken in de Ultratop album charts, zowel nationaal als in Vlaanderen. Bijzonder opmerkelijk, want dat betekent dat hij in Vlaanderen de koppositie neemt, maar ook in de lijst over heel België, waarin ook de verkopen uit het Franstalige Wallonië worden meegeteld.

Frans Bauer, die momenteel zowel in Nederland als Vlaanderen op tournee is met zijn theatershow ‘Tour de Frans’, is tot tranen toe geroerd als hij het nieuws hoort. “Het is een beetje zoals met Nikki Terpstra in De Ronde Van Vlaanderen vorige week zondag… Ik weet niet goed wat me allemaal overkomt. Vijf weken lang in de top 5 en dan nu nummer één. Ik ben mijn ploeg van Rocket in België, de platenmaatschappij en vooral mijn fans zo dankbaar! Net als in Nederland dragen ze me in Vlaanderen een super warm hart toe.”, aldus een overgelukkige Frans Bauer.



Gino Moerman, labelmanager van Top Act/Universal Music: “Het is lang geleden dat we nog zo een spectaculaire verkoopcijfers gezien hebben van een Nederlandstalige cd met volkse liedjes. Frans slaagt erin om de mensen exact te bezorgen wat ze willen. Gezellige liedjes, kwalitatieve productie en vooral een taal die iedereen aanspreekt.”.