Frank Dane opvolger Edwin Evers met de ochtendshow 538

Vaste vervanger Edwin Evers

Frank werkt al sinds 2000 bij Radio 538 en is nu dagelijks te horen met zijn lunchprogramma en op vrijdag presenteert hij De Frank en Vrijdag Show. Daarnaast is hij al jaren de vaste vervanger van Edwin Evers.

'Stinkende best doen'

'Ik ga mijn stinkende best doen om de leukste ochtendshow van Nederland te maken zei Frank die heel veel zin heeft om te beginnen: 'Ik ben ontzettend vereerd en gelukkig dat er een radiodroom van mij uit mag komen. Ik ben 538 dankbaar voor deze ongelofelijke kans om mijn held Edwin op te volgen. Ik ga mijn stinkende best doen om de leukste ochtendshow van Nederland te maken op Radio 538. Maar eerst nog negen maanden genieten van Evers Staat Op.' Hoe de ochtendshow van Frank Dane gaat heten en wie er onderdeel worden van Franks team, maakt Radio 538 later dit jaar bekend.