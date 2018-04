Prinses Ariane is 11 jaar geworden

De jarige job zit in groep 7 van de Bloemcampschool in Wassenaar, waar ook haar zussen naar school gingen. Ariane woont samen met haar ouders en zusjes in villa Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar. In haar vrije tijd doet Ariane aan paardrijden, hockey, tekenen, gitaar spelen en jazzballet.