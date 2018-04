Koning opent nieuwe compost fabriek in Noord-Limburg

Koning Willem-Alender opent op vrijdagmiddag in Noord-Limburg de nieuwe Indoor Verse Compost Fabriek van CNC Grondstoffen in Milsbeek. dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis bekendgemaakt.

Jaarlijks 600.000 ton

CNC Grondstoffen verwerkt jaarlijks meer dan 600.000 ton paardenmest, kippenmest, stro en gips tot een hoogwaardige compost voor de teelt van champignons, ofwel champignonsubstraat. Het bedrijf is één van de vijf ondernemingen van de CNC-Holding. De bedrijvengroep heeft acht vestigingen in Nederland en Polen en verkoopt teeltgrondstoffen in dertig landen.

Ammoniakgassen

In Milsbeek is een nieuwe fabriek gebouwd, waar bij het productieproces zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met het milieu. Door het volledige hergebruik van de mest - een afvalproduct - wordt een bijdrage geleverd aan de circulaire economie. Met luchtwassers worden de ammoniakgassen verwijderd en de teruggewonnen ammoniak wordt opnieuw gebruikt in het productieproces.

Mestgeur neutraliseren

Om de mestgeur te neutraliseren, gebruikt het bedrijf biobedden gevuld met boomschors. De boomschors bevat micro-organismen die geurstoffen opnemen. Het uiteindelijke product is een duurzaam en hoogwaardig substraat voor de teelt van champignons. Vanwege de locatie van de fabriek wordt daarnaast volgens het bedrijf door minder transportkilometers twee miljoen kilo CO2-uitstoot per jaar gereduceerd. Voorafgaand aan de officiële opening wordt Koning Willem-Alexander rondgeleid door de nieuwe fabriek.