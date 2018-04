Datalek in website Boer zoekt Vrouw

Op de server liet de KRO-NCRV een directory open staan waardoor alles toegankelijk was. De webblog Slebs stuitte op het lek. Honderden brieven en foto’s van mensen die wel eens met een boer de hooiberg in willen.

In een reactie laat KRO-NCRV weten enorm geschrokken te zijn dat een lek gevonden is in de beveiliging van de website. ‘Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren’, aldus de omroep. ‘Bij constatering is onmiddellijk actie ondernomen, het datalekprotocol in werking gesteld en het lek gedicht. Momenteel wordt uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke gegevens mogelijk openbaar toegankelijk zijn geweest.’