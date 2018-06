Nominaties cabaretprijzen 2018 bekend

De Poelifinario wordt uitgereikt aan de theatermaker(s) met het meest indrukwekkende programma van het afgelopen seizoen. De Neerlands Hoop is voor de meest veelbelovende theatermaker(s) met het grootste toekomstperspectief.

Genomineerd voor de Poelifinario in de categorie entertainment zijn Jochem Myjer met Adem in, adem uit en De Alex Klaasen Revue met Showponies. Genomineerd voor de Poelifinario in de categorie engagement zijn Tim Fransen met Het kromme hout der mensheid, Richard Groenendijk met Om alles! en Veldhuis & Kemper met Geloof ons nou maar. De genomineerde voor de Poelifinario in de categorie kleinkunst en tevens winnaar: Joost Spijkers met Spijkers II. De jury vond dit programma dermate sterk dat hij als enige genomineerde in zijn categorie naar is voren geschoven.

Voor de Neerlands Hoop 2018 zijn vijf voorstellingen genomineerd: Johan Fretz met De Zachtmoedige Radicaal, Martijn Kardol met Bang, Stefano Keizers met Erg heel, René van Meurs met Ik beloof niks en Rundfunk met Wachstumsschmerzen.

Nominaties Poelifinario in de categorie entertainment:

Jochem Myjer met Adem in, adem uit De jury: “In zijn zesde voorstelling is Myjer als altijd energiek, maar de drukte in zijn hoofd uit zich niet alleen in zijn enorme repertoire aan ijzersterke imitaties. Zijn oprechtheid klinkt door in persoonlijke, gevoelige liedjes en ontroerende verhalen die vol overgave worden verteld. De thematiek is geschoeid op zijn hartstochtelijke liefde voor de natuur, en dan met name voor zijn inspiratiebron Texel. De voorstelling, technisch zeer hoogstaand, is tot in de puntjes doordacht en uitgevoerd, ademt inhoudelijk entertainment en staat bol van de aanstekelijke positiviteit.”



De Alex Klaasen Revue met Showponies De jury:

“Is het cabaret? Is het musical? Of is het een revue? Showponies laat zich niet snel vertalen naar een genre, maar zeker is dat Alex Klaasen en de ijzersterke cast allesbehalve een gewone voorstelling hebben gemaakt. Sterker nog, in deze zogenaamde ‘identiteitsrevue’ trekken zij alle registers open met swingende zang- en danspartijen, een fonkelend decor en een uitstekend lichtplan. Het is echter niet alleen maar lang leve de lol: onder de suikerlaag worden actuele maatschappelijke thema’s soms pijnlijk zichtbaar en vinden we bovendien een prachtig persoonlijk verhaal, met subtiele, humoristische zelfkritiek.”



Nominaties Poelifinario in de categorie engagement:

Tim Fransen met Het kromme hout der mensheid De jury: “Tim Fransen bewijst andermaal zijn grote klasse als filosofisch cabaretier door de looppaden van Immanuel Kant, Ludwig van Beethoven en Napoleon Bonaparte ingenieus met elkaar te kruisen. Binnen een zorgvuldig opgebouwd raamwerk zet hij op meesterlijke wijze onze afbrokkelende beschaving af tegen de Verlichting. Tim tilt met zijn muzikaliteit het programma naar een hoger niveau, en bovendien weet hij met gortdroge humor de nodige luchtigheid aan te

brengen. Dat is zijn kracht. Het publiek hangt aan zijn lippen en ondergaat ademloos zijn verhaal. Waar Tim zich afvraagt ‘wie is de mens?’ stellen wij de vraag: ‘waar ligt zijn plafond?’.”



Richard Groenendijk met Om alles! De jury:

“Bij Richard Groenendijk is het drama nooit ver weg. Toch weet hij een heerlijke mix te creëren van een gulle lach en vertedering. Vanuit zijn verontwaardiging en de levensbeschouwing van een nee-denker maar ja-doener neemt hij je mee naar hilarische en ontroerende situaties. Zijn tirades zijn raak, zijn angst om alleen achter te blijven is voelbaar. Zo ook zijn hunkering naar liefde. Het is de kracht van Groenendijk: net als de somberte de overhand lijkt te nemen, breekt de zon door. Hier staat een vakman met een prachtige stem en uitstekende timing.”



Veldhuis & Kemper met Geloof ons nou maar De jury:

“Meer dan ooit, misschien zelfs wel voor het eerst, staan Remco Veldhuis en Richard Kemper als zichzelf op het podium. Kwetsbaar in een eerlijke zoektocht naar elkaar, naar zichzelf. Na een jaar pauze confronteren ze elkaar met hun onvolkomenheden – soms oog in oog, soms in harmonie met zeer fraaie liedjes. De voorstelling staat bol van de omhelzingen en de ongemakkelijkheid, de wederzijdse liefde en het onbegrip. Het zeer goed geregisseerde programma zorgt voor een prettig soort wrijving die het beste in het duo naar boven haalt.”



Nominatie Poelifinario in de categorie kleinkunst en tevens winnaar: Joost Spijkers met Spijkers II De jury:

“Deze voorstelling raakt recht in het hart. Een combinatie van de poëtische liedteksten van Peer Wittenbols, vurig temperament en fantastische muziek; een in kleinkunst-land zeldzame mengeling van jazz, balkan, chanson, pop, rock en fado. Met een minimum aan middelen is er een functioneel toneelbeeld gecreëerd, wat alle ruimte laat aan de ongrijpbare, melancholieke energie van Joost. Rauw, puur en vol passie. Prachtig gespeeld, meeslepend ‘verteld’ en mede door de geweldige muzikanten en uitstekende regie tot in de kleinste puntjes verzorgd. Kleinkunst in optima forma. Dit programma stak met kop en schouders boven de andere kleinkunstprogramma´s uit.”



Genomineerd voor de Neerlands Hoop 2018: Johan Fretz met De Zachtmoedige Radicaal De jury:

“In zijn eerste solovoorstelling neemt deze innemende rasverteller het publiek mee op zijn reis naar Suriname. De Zachtmoedige Radicaal is een mooi egodocument, waarin de verbinding wordt gelegd naar de actualiteit. De kracht van Johan Fretz is dat hij met veel passie en flair een belangrijke boodschap uitdraagt die binnenkomt. Fretz confronteert de bezoeker met scherpe vragen en observaties, zonder te veroordelen. Het is een actuele voorstelling die identiteit en tolerantie aan de kaak stelt, op Fretz’ authentieke wijze.”

Martijn Kardol met Bang De jury: “Angst voor de angst, dát zou wel eens materiaal kunnen zijn voor een neurotische cabaretier met controledwang. Martijn Kardol, in één jaar tijd de winnaar van alle cabaretprijzen in Groningen én Leiden, zette na de aanslag in Nice zijn festivalwinnende materiaal bij het grofvuil om Bang te maken. Een actuele voorstelling over angsten en onzekerheden, vol geestige en ontroerende gedachtekronkels, gebracht vanuit een verrassend en functioneel decor. Kardol toont zich met dit sterke debuut een veelbelovend talent.”



Stefano Keizers met Erg heel De jury:

“Hier gebeurt iets. Zelfs na afloop - als er al sprake is van een einde - zal ook de meest doorgewinterde toeschouwer hebben gedacht: waar heb ik naar zitten kijken? Duidelijk is dat debutant Stefano Keizers de boel totaal ontregelt en verwart. Onvoorspelbaarheid is zijn grootste troef, en dat maakt het zeer spannend om mee te gaan in zijn gekte. Alles wat hij toevallig met ons wil delen, lijkt op zichzelf te staan, maar keert

uiteindelijk allemaal terug en heeft een functie. Met Keizers heeft het cabaret er een nieuwe absurdist bij gekregen.”



René van Meurs met Ik beloof niks De jury:

“In zijn derde programma maakt René van Meurs een gedurfde keuze. Hij zet zijn publiek met succes op het verkeerde been en weet met goed getimede stiltes een prettige spanning te creëren. Ook inhoudelijk toont Van Meurs zijn talent. Hij is eerlijk en persoonlijk. Over kwetsbaarheid. Over jezelf in de etalage zetten en de moed die daarvoor nodig is. Daarbij is het toneelbeeld op fraaie wijze vormgegeven. We zien een volwassen comedian, met beheerst spel en scherpe grappen. Met Ik beloof niks zet Van Meurs die welkome grote stap in zijn ontwikkeling.”



Rundfunk met Wachstumsschmerzen De jury:

“Retestrak, snoeihard en gruwelijk grof. Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout zijn in Wachstumsschmerzen even ontwapenend als brutaal in een grote verzameling pijnlijk foute, maar hilarische en absurde scènes. Het tempo ligt hoog, de energie knalt de zaal in. Het duo is zeer goed op elkaar ingespeeld, scherp geregisseerd en maakt slim gebruik van een vernuftig decor. Rundfunk is een verademing, met cabaret dat de grenzen oprekt én er prettig ver overheen gaat.”

De prijzen

De Poelifinario en Neerlands Hoop zijn in 2003 door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) in het leven geroepen. Podiumkunstenaars dragen krachtig bij aan het kunstklimaat en zijn het hart van theaters en concertgebouwen. Hun prestaties verdienen bijzondere aandacht en een zo compleet mogelijk publiek. Daarom eren de podia, verenigd in de VSCD, en partners uit de sector elk jaar de podiumkunstenaars door het uitreiken van prijzen in verschillende genres voor de indrukwekkendste podiumprestaties. De Cabaretjury 2018 bestaat uit voorzitter Nico Baars (WestlandTheater De Naald), Audrey Bolder (regisseur), Esther Hammink (Theaterhotel Almelo), Lineke Kortekaas (Theater De Koornbeurs), Koen Thomas van Leeuwen (journalist Theaterkrant), Charlotte Louwers (Theater De Bussel) en Rob van Wijk (Theater de Stoep).

De prijsuitreiking De Cabaretprijzen worden op maandagavond 1 oktober in Den Haag uitgereikt op cabaretpodium Diligentia. De samenwerkende theaters Diligentia & PePijn maken zich sterk voor de groei en ontwikkeling van cabaret. De Nederlandse fotograaf Corbino (Maarten Corbijn) maakt portretten van de winnaars, deze komen te hangen in de foyer van Diligentia. De gelauwerden krijgen tijdens de prijsuitreiking een symbolisch voorproefje in de vorm van een betonnen camera gemaakt door kunstenaar Doc Visser.