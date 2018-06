Overval op woning darter Raymond van Barneveld. Vrouw gewond

De overval vond plaats omstreeks 06.30 uur. Een 52-jarige Haagse (vermoedelijk de vrouw van Barneveld) schrok om 06.30 uur wakker van geluid in haar woning en trof drie mannen in haar huis. Zij raakte met de mannen in een worsteling waarna zij de woning uit wist te vluchten. Direct werd 112 gebeld, waarna agenten met spoed naar de woning gingen. De daders waren inmiddels vertrokken, een zoektocht in de omgeving leverde niets op. Of er daadwerkelijk iets is weggenomen, moet nog blijken. Het slachtoffer hield aan de worsteling een aantal blauwe plekken over, maar had geen medische behandeling nodig.