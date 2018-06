Wendy van Dijk en Erland Galjaard slachtoffer van roofoverval

Volgens een bron tegenover het roddelblad zou vorige week woensdag, in de avond, een roof hebben plaatsgevonden op Zwaanwijck in het dorp Nigtevecht. Specifiek ging het over het huis van Wendy en Erland, aldus het roddelblad. Mike van Dijk, de manager en broer van de presentatrice, laat weten aan RTL Boulevard dat de politie een onderzoek is gestart.Vanwege het lopende onderzoek kan en mag hij verder geen details geven.

Of de twee toen thuis waren, is niet bekend.