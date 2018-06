Zilveren Nipkowschijf voor De Luizenmoeder

De cast van de best bekeken NPO-serie oooit mocht de prijs donderdagmiddag onder luid applaus in ontvangst nemen. Al bij de eerste aflevering troek de comedy een miljoen kijkers, later in het seioen zelfs zo'n 3,5 miljoen kijkers. 'De Luizenmoeder' werd door de vakjury geprezen vanwege het feit dat de serie erin is geslaagd het gesprek van de dag te bepalen in een tijd waarin 'lineair' tv kijken'afneemt en 'ons' te laten lachen om onszelf in een land dat bij het minste of geringste tot op het bot is gepolariseerd, zo schrijft het AD.

Uitvergroot

De serie van AVRO/TROS speelt zich af op een basisschool. In de serie wordt op komische wijze het gedrag van ouders en personeel uitvergroot. Hoofdrollen in de serie waren voor onder andere Ilse Warringa (juf Ank), Jennifer Hofman (moeder Hannah) en Diederik Ebbinge (schooldirecteur Anton). Ook het lied van juf Ank "Hallo allemaal, wat afijn dat je er bent' wrd in het Nederlands razend populair. André van Duin maakte er zelfs een carnavalslied van en het lied werd ook luidkeels meegezongen tijdens de Toppers in de Arena.

Andere prijzen

Andere genomineerden voor de Zilveren Nipkowschijf waren 'In het Spoor van IS' en 'Ersin in Wonderland'. De Zilveren Reissmicrofoon gaat dit jaar naar het radioprogramma Vroege Vogels (BNNVARA). André van Duin kreeg de Ere Zilveren Nipkowschijf uitgereikt voor zijn televisiewerk. De Ere Zilveren Reissmicrofoon ging naar radiopresentatrice Tineke de Nooij.