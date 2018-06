Joe Jackson, de vader van popster Michael Jackson, overleden

Joe Jackson, de vader van popster Michael Jackson, is op 89-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Los Angeles.

In 1964 ontdekte Jackson dat zijn oudste drie zonen, Jackie, Tito en Jermaine, muzikaal talent hadden, nadat ze gesnapt waren met zijn gitaar. Nadat Tito had gespeeld op de gitaar en zijn broers hem vocaal begeleidden, hielp hij een vroege incarnatie te vormen van The Jackson 5 met twee jongens uit de buurt die later werden vervangen door de jongere broers Marlon en Michael.

Na een paar jaar begonnen de Jackson broers betaalde optredens te geven, waarna zij al gauw ontdekt werden en een contract kregen bij Motown in 1969. Al snel werden zij een wereldwijde sensatie. Joseph Jackson begon echter zijn rol als manager kwijt te raken, doordat Berry Gordy van Motown die rol steeds meer van hem overnam. Toen de hele Jackson familie naar Las Vegas ging, kwam die rol van manager weer helemaal terug bij Joseph, hij hielp de jongens aan een platencontract bij CBS, nadat zij Motown verlieten omdat ze daar hun creativiteit geen vrijheid mochten geven.

Verlaten van het nest

Na een paar jaar gingen zijn zoons weg bij zijn managementbedrijf om met andere managers samen te werken. Jermaine was de eerste die van manager wisselde. In 1982 managede Joseph ook de carrières van zijn twee dochters La Toya en Janet, tot ook zij zijn bedrijf verlieten en andere managers namen.

Joseph is er door zijn familieleden vaak van beschuldigd dat hij een veel te strenge vader was. Zijn zoon Michael vertelde eens dat zijn vader nooit de liefde heeft getoond die van een vader voor zijn kinderen verwacht mag worden. Michael was zijn vader wel dankbaar voor de hulp bij het opzetten van zijn lange muziekcarrière. Daarover noemde hij hem in een interview "een genie". Ook andere familieleden zijn het daarmee eens. Zo zeiden Jermaine en Janet dat het hun vader is gelukt zijn familie uit de ruige buurt in Gary te halen door gebruik te maken van het talent van zijn kinderen.

Joseph zou minstens twee keer overspel hebben gepleegd tijdens zijn lange huwelijk met Katherine. In 1974 heeft hij een Jackson 5-groupie zwanger gemaakt en in 1979 werd hij ervan beschuldigd een relatie te hebben gehad met een voormalige secretaresse van Motown. Allebei de keren vroeg Katherine een echtscheiding aan, maar bedacht zich omdat Joseph hun huis niet wilde verlaten.

Langer gezondheidsproblemen

Jackson kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen. Hij werd eerder deze maand opgenomen in het ziekenhuis met een terminale vorm van kanker. Volgens de entertainmentsite TMZ was hij omringd door zijn vrouw, enkele kinderen en kleinkinderen.