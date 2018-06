Guus Meeuwis nieuwe ambassadeur UNICEF Nederland

Afgelopen week reisde hij met ons naar Zuid-Afrika om te ervaren hoe het in dit land met kinderen gaat en wat UNICEF doet om deze kinderen te helpen.

Zuid-Afrika is een land van extremen: mensen in diepe armoede leven naast hoogontwikkelde luxe wijken. Van de 18,6 miljoen kinderen leven er 12,5 miljoen onder de armoedegrens. De babysterfte is er hoog en elk jaar bevallen er vele tienermoeders. ‘In het kinderziekenhuis dat ik bezocht hebben ze dankzij UNICEF kindersterfte weten te halveren. Door op te leiden, door geduld, door goede mensen, informatie, door respect voor moeder en kind, door de juiste middelen, vertelt Guus na de reis, die hem diep raakte. ‘De basis van het succes was even simpel als logisch: liefde. Liefde voor de baby’s en voor de moeders. Het zijn de mensen in het ziekenhuis die het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Helden zijn het voor mij.’

Naast een ziekenhuis bezocht Guus ook een Safe Park. Want een ander groot probleem voor kinderen in Zuid-Afrika is geweld en seksueel misbruik: één op de drie kinderen krijgt ermee te maken. Vaak gebeurt dat in hun eigen omgeving. Elke dag overlijden er in Zuid-Afrika drie kinderen door moord. Om het geweld en de armoede aan te pakken, heeft UNICEF Zuid-Afrika een uniek én effectief programma bedacht: ‘Isibindi', met 400 locaties. Een plek waar jongeren veilig en in alle rust kunnen spelen, hun huiswerk maken, of sporten. Ze worden er tegelijkertijd gekoppeld aan maatschappelijk werkers die helpen om de voortdurende armoede- en geweldscyclus te doorbreken.

Guus en UNICEF

Guus Meeuwis was al langer betrokken bij het werk van UNICEF. Afgelopen jaar kwam hij in actie voor Syrische kinderen op de vlucht. Bezoekers van zijn concerten konden een kerstmuts kopen: er ging 12.000 euro naar Syrische kinderen. Vanaf nu is hij echt ambassadeur. ‘Ik heb UNICEF in mijn hart gegrifd. Het maakt me trots. Trots op UNICEF, trots om ambassadeur te zijn!’