Gordon stapt over naar SBS6

Hij heeft een vijfjarige verbintenis getekend met Talpa Network, het bedrijf van John de Mol. Dit melden meerdere media maandag. Talpa Networdk ontwikkelt in samenwerking met Gordon verschillende fmultimedia- ormats. In een persverklaring zegt Gordon hierover: 'We leven in een snel veranderend medialandschap en Talpa Network biedt creatieve contentmakers zoals ik op dit moment de beste mogelijkheden. Ik ga een nieuw avontuur aan met John de Mol en dat voelt enorm vertrouwd en goed. Bij Talpa Network gaat het gebeuren de komende jaren. Daar wil ik bij zijn.'

John de Mol is blij met de komst van Gordon. De Mol: 'De komst van Gordon betekent voor ons niet alleen het binnenhalen van een grote tv-persoonlijkheid, maar ook van een heel aantal trouwe fans. Fans die wij met de kracht van Talpa Network willen bereiken met content die ze raakt.' Gordon deed bij RTL formats als Holland's Got Talent, Gillend Naar Huis, Hotter Than My Daughter, X Factor, Idols, Geer & Goor en It Takes 2. En binnenkort is hij bij RTL nog te zien in de seniorenversie van The Voice of Holland waarin hij samen met Gerard Joling als coach fungeert. The Voice is een format van De Mol. Volgens Gordon en De Mol is de overstap naar SBS6 in goed overleg gegaan. Gordon over deze stap: 'Ik heb er lang over na moeten denken om deze stap te zetten. RTL is altijd enorm goed voor me geweest en ik heb mezelf als presentator en jurylid enorm kunnen ontwikkelen. Ik verlaat RTL met grote dankbaarheid.'