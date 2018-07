Linda de Mol had ook een keer een affaire

Het is één keer gebeurd, lang geleden. Ze wil niet zeggen om wie het gaat, want 'dan zijn de poppen aan het dansen'. Over de affaire schrijft ze: 'Ergens ben ik blij dat ik het een keer meegemaakt heb - andersom trouwens ook hoor - want daardoor begrijp ik het wel beter.' Alle affaires zijn volgens Linda wel hetzelfde qua patroon. 'Dat je iemand keihard belazert.' Volgens Linda hoeft een affaire niet het einde van je relatie te betekenen. 'Maar toch', schrijft ze: 'Begin er maar liever helemaal niet aan.'