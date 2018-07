'Opgepakte verdachten drugslab Nijmegen zijn broer, oom en opa zangeres Sieneke'

De drie personen die afgelopen maandagochtend in Nijmegen door de politie op een bedrijfsterrein zijn aangehouden waar op dat moment een grote brand woedde in een drugslab, zijn familieleden van zangeres Sieneke. Het gaat om haar broer, oom en opa', zo melden diverse media dinsdag.

Drugslab

Maandagochtend werd de brandweer in Nijmegen gestuurd naar een brand in een pand op het bedrijventerrein aan de Binderskampweg. Bij nader onderzoek bleek dat er zich in het brandende pand een drugslab bevond met gevaarlijke chemische stoffen. Daarop heeft de politie een aantal direct naastgelegen panden ontruimd en een grote afzetting gemaakt rond het terrein.

Ontmantelen

Een speciaal getraind team van de politie is vervolgens een onderzoek gestart. Er werden ook experts ingeschakeld om het lab te ontmantelen en de gevaarlijke stoffen op te ruimen. Op het terrein werden drie personen aangetroffen die door de politie zijn aangehouden. Vandaag werd dus bekend dat het dus familie van zangeres Sieneke betreft.

Reactie Sieneke

Het management van de zangeres heeft aan Omroep Gelderland laten weten dat Sieneke 'erg geschrokken is van alles wat er zich op dit moment afspeelt binnen haar familie'. 'Door de grote onduidelijkheid die er is, is het geven van een uitgebreide reactie niet mogelijk. Sieneke richt zich volledig en vol trots op haar gezin én zangcarrière', aldus het management. Sieneke kwam in 2010 voor Nederland uit op het Songfestival met het liedje Sha-la-lie geschreven en gecomponeerd door Pierre Kartner.