Roxanne Hazes bevalt van eerste kindje

Roxanne Hazes (25) heeft via Instragram laten weten dat ze 10 juli bevallen is van een zoon, Fender.

Het is het eerste kindje van Hazes en haar verloofde Erik Zwennes. Ze schrijft op Instagram: Daar ben je dan! Eindelijk in onze armen. Waar je voor altijd mag blijven, wat ons betreft. Je bent zo mooi. Wat een rijkdom dat ik op twee jongens zo verliefd mag zijn, @erikzwennes. Gisterochtend is onze zoon om 05:49 geboren. Hij luistert naar de naam: Fender Andrew Arnold Zwennes.

Roxanne Hazes heeft sinds 2016 een relatie met Zwennes. In maart 2017 verloofden ze zich en in januari 2018 maakten ze bekend dat ze een kindje verwachten.