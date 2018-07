Kensington geeft grootste Nederlandse rockshow ooit

In een uitverkochte Johan Cruijff ArenA gaf Kensington zaterdagavond de grootste rockshow door een Nederlandse band ooit. Ruim vijftigduizend bezoekers woonden het concert van de Utrechtse rockband bij. Het was het laatste optreden rondom het in 2016 verschenen album Control, dat inmiddels met drie keer platina bekroond is.

Show van ons leven

Niet alleen voor het publiek, maar ook voor de band zelf was het optreden een bijzonder moment. "Tien jaar geleden hadden we nooit gedacht dat we hier vandaag zouden staan. Dit is de show van ons leven", aldus gitarist Casper Starreveld. Om een concert met de best mogelijke geluidskwaliteit te kunnen geven, werd er speciaal voor het optreden in de Johan Cruijff ArenA een nieuw audiosysteem ontwikkeld met bijna 500 speakers. Ook op het gebied van licht en visuals werd stevig uitgepakt. Zo zijn er speciaal voor het concert enorme volgspots gebouwd en werd de lichtshow tot op de milliseconde afgestemd met visuals op een gigantisch LED-scherm.

Opmars naar ArenA

Kensington maakte sinds haar oprichting ruim tien jaar geleden een exponentiële groei door. In 2008 verscheen de eerste EP Youth. Daarna volgden verschillende albums en een reeks succesvolle singles als Home Again, Streets, War en Sorry. De band groeide door van uitverkochte shows in poppodia naar concerten in grote zalen als AFAS Live en Ziggo Dome. daarnaast tourde de band meerdere keren door Europa. Tijdens de afgelopen editie van Noorderslag won Kensington de Popprijs, de meest prestigieuze muziekprijs van Nederland. De komende maanden gaat de band werken aan materiaal voor een nieuw album.