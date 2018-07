Dionne Stax heeft al jaar nieuwe vriend

De journaallezeres reageerde hiermee op de geruchten uit de bladen dat ze 'een geheime minnaar' zou hebben. De 33-jarige Dionne vertelde aan Frank Dane, die Edwin Evers momenteel vervangt, dat ze haar virend in de kroeg leerde kennen. Dionne: 'We hebben het heel gezellig'. Ook verklapte ze dat het niet gaat om iemand uit de Nederlandse televisiewereld. Dionne: 'Hij heeft niks met media en pers, heel fijn'. Stax vertelde ook moe te worden van alle roddels over haar. Stax kwam in 2017 regelmatig in het nieuws vanwege een vermeende affaire met Humberto Tan. Die affaire is nooit bevestigd.