Meereizende arts reanimeert orkestlid André Rieu, concert Notthingham gecanceld

Het concert van André Rieu dat zaterdagavond zou plaatsvinden in het Engelse Nottingham is geannuleerd.

Een lid van André's orkest, het Johan Strauss Orkest, heeft een hartinfarct gekregen en ligt in kritieke toestand in een Brits ziekenhuis. Dit meldt de Limburgse zender L1 zaterdag. André's zoon Pierre Rieu, heeft dit tegenover de lokale omroep bevestigd en laat weten dat het orkest het niet kan opbrengen om zaterdagavond het podium op te gaan. Pierre Rieu tegen de omroep: 'We gaan nu geen gezellige, mooie muziek spelen. We zijn een reizende familie en dat heeft vele voordelen, maar we zijn er nu allemaal kapot van.'

De man werd zaterdagochtend rond 05.00 uur in zijn slaap door een hartstilstand getroffen. Direct werd door zijn vrouw, die ook lid is van het orkest, de hulp van een meereizende arts ingeroepen. Pierre Rieu: 'We nemen altijd defibrillators mee en die hebben we nu kunnen inzetten. Soms wordt wel eens gevraagd of dat soort apparatuur en een arts wel nodig is, maar nu zijn we dankbaar omdat we snel hebben kunnen handelen.'

Het orkest werd nog niet eerder met een dergelijk ernstig incident geconfronteerd. Of de optredens in Londen die voor maandag en dinsdag gepland staan door kunnen gaan is nog onzeker.