Politie vindt 1100 kilo illegaal en professioneel vuurwerk in bestelbus

Door een speciaal vuurwerkteam van de politie werd daar een onderzoek ingesteld naar aanleiding van informatie uit een onderzoek . Er is niemand ter plaatse aangehouden. Het vuurwerk dat werd aangetroffen was illegaal en professioneel vuurwerk. Agenten namen het vuurwerk direct in beslag om het te laten afvoeren. Het onderzoek naar de eigenaar van het busje en het vuurwerk loopt nog.



Illegaal en professioneel vuurwerk

Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er wordt dus niet gezocht naar ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. Vaak is illegaal vuurwerk ook te zwaar, bevat het te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden. Daarnaast heeft eerder onderzoek aangetoond dat het opslaan van illegaal vuurwerk in grote hoeveelheden opgeslagen wordt in woningen en garageboxen midden in woonwijken zonder de nodige veiligheidsvoorzieningen. Dit alles brengt zeer grote risico’s met zich mee bij calamiteiten.

Melden heeft altijd zin

De politie treedt hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal en professioneel vuurwerk, omdat dit vuurwerk zowel overlast als forse schade veroorzaakt. De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Melden heeft altijd zin