Asscher waarschuwt voor Wilders

Tijdens een ledendag van de PvdA in Lelystad liet PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher weten er van overtuigd te zijn Mark Rutte na de verkiezingen met de PVV gaat regeren.

Tijdens zijn toespraak zei hij tot de partijleden: 'Laat je niet in slaap sussen door de VVD. Ze doen alsof zij het alternatief zijn voor Wilders, maar straks krijg je er twee voor de prijs voor één. De VVD gaat straks gewoon bij de PVV op schoot zitten. Ze hebben het eerder gedaan en ze zullen het, als het tegenzit, weer doen.' In 2010 ging de VVD ook met de PVV in zee. Wilders gaf toen gedoogsteun aan het eerste kabinet Rutte. Dit schrijft onder meer de NOS zaterdag.

VVD-leider Rutte heeft eerder gezegd dat hij niet met de PVV zal samenwerken zolang Wilders zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraak niet terugneemt.