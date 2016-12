Kerstdiner Nationaal Ouderenfonds volgeboekt

Dat er behoefte is aan een gezellig kerstdiner blijkt wel, want alle 48 deelnemende restaurants zijn volgeboekt. Jytte Reichert, woordvoerder van het Ouderenfonds, zegt tegenover De Telegraaf: ‘Volgend jaar hopen we nog meer tafels te regelen om de groeiende groep eenzame ouderen een leuke avond te bezorgen. We moeten helaas mensen teleurstellen, maar wie daaraan behoefte heeft, kan op Tweede Kerstdag rekenen op een telefoontje en een luisterend oor van een van onze vrijwilligers.’