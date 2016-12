Vogelgriep duikt op bij meerdere pluimveebedrijven

In Hiaure is bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 28.500 leghennen.

De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het gebied van 1 kilometer rond het bedrijf in Hiaure liggen geen andere bedrijven die preventief geruimd moeten worden.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Hiaure ligt 1 ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Hiaure. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.

Kamperveen

Zaterdag werd er ook al vogelgriep vastgesteld bij een bedrijf met vleeseenden in Kamperveen. Om verspreiding van het virus te voorkomen, werd het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 14.000 vleeseenden.